Оккупанты обстреляли жилой сектор в Кременной, есть раненый

Российские войска утром 17 апреля совершили артиллерийский обстрел Кременной. В результате ранен один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной военной администрации.
"17 апреля утром российская армия ударила по Кременной артиллерией. Есть по меньшей мере один раненый. Он уже доставлен в больницу. Он получил телесные повреждения средней тяжести. Ущерб в жилом фонде устанавливается", - отметил руководитель области Сергей Гайдай.
Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты бомбят и штурмуют Мариуполь, а также готовятся к десантной морской операции.
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