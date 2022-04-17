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Оккупанты обстреляли жилой сектор в Кременной, есть раненый

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 17 апреля совершили артиллерийский обстрел Кременной. В результате ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной военной администрации.

"17 апреля утром российская армия ударила по Кременной артиллерией. Есть по меньшей мере один раненый. Он уже доставлен в больницу. Он получил телесные повреждения средней тяжести. Ущерб в жилом фонде устанавливается", - отметил руководитель области Сергей Гайдай.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты бомбят и штурмуют Мариуполь, а также готовятся к десантной морской операции.

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КременнаяВойна России против Украины