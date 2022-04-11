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Оккупанты снова обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины

Фото: на востоке Украины обстреляли еще одну ж/д станцию (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Наталья Юрченко

В ночь на 11 апреля еще одна железнодорожная станция попала под обстрел российских оккупантов. Это произошло на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Укрзализныци Александра Камышина.

"Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре", - заявил он.

Пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Однако были повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ожидали эвакуационный поезд.

Число жертв в результате обстрела вокзала увеличилось до 57 человек, среди них 5 детей.

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