Окупанти знову обстріляли залізничну станцію на сході України

В ніч на 11 квітня ще одна залізнична станція потрапила під обстріл російських окупантів. Це сталося на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна .

"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі", - заявив він.

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає. Проте були пошкоджені 5 локомотивів, колії та контактна мережа.