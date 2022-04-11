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Окупанти знову обстріляли залізничну станцію на сході України

Фото: на сході України обстріляли ще одну залізничну станцію (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Наталія Юрченко

В ніч на 11 квітня ще одна залізнична станція потрапила під обстріл російських окупантів. Це сталося на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Укрзалізниці Олександра Камишіна.

"Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі", - заявив він.

Постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає. Проте були пошкоджені 5 локомотивів, колії та контактна мережа.

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, де тисячі людей очікували евакуаційний потяг.

Кількість жертв в результаті обстрілу вокзалу збільшилося до 57 осіб, серед них 5 дітей.

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Війна Росії проти УкраїниУкрзалізниця