Глава ОВА Донецкой области назвал количество погибших за сутки: стало больше жертв в Краматорске

В воскресенье, 10 апреля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще два человека - в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: 2 в Ивановке, 1 в Славянске и 1 в Покровске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Донецкой области Павла Кириленко.

Также увеличилось число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска - еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями.

Всего после атаки российских военных на железнодорожный вокзал Краматорска погибли 57 человек, 114 получили ранения. При этом среди погибших - 5 детей.

"В настоящее время невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе. Каждый военный преступник будет наказан!" - отметил Кириленко.