Глава ОВА Донецкой области назвал количество погибших за сутки: стало больше жертв в Краматорске
В воскресенье, 10 апреля, в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще два человека - в Угледаре и Ивановке. Четверо получили ранения: 2 в Ивановке, 1 в Славянске и 1 в Покровске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Донецкой области Павла Кириленко.
Также увеличилось число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска - еще 5 человек погибли и еще 5 обратились за помощью с ранениями.
Всего после атаки российских военных на железнодорожный вокзал Краматорска погибли 57 человек, 114 получили ранения. При этом среди погибших - 5 детей.
"В настоящее время невозможно установить количество жертв в Волновахе и Мариуполе. Каждый военный преступник будет наказан!" - отметил Кириленко.
Напомним, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по железнодорожному вокзалу Краматорска утром 8 апреля, когда на станции было много людей, ожидавших эвакуационный поезд.
После обстрела Краматорска Зеленский заявил, что это будет одним из обвинений на трибунале против России.
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