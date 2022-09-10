ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"

Новина українською →
Зеленодольск, Суббота 10 сентября 2022 16:37
Оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов" Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 сентября, днем российские военные обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области при помощи РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По его словам, захватчики в День города атаковали местное промышленное предприятие. Обошлось без разрушений и пострадавших.

"Зеленодольск - город в Криворожском районе, который страдает от обстрелов больше всего. Оно мужественно выдерживает удары и противостоит врагу", - подчеркнул Лукашук.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали сразу три района Днепропетровской области - Днепровский, Никопольский и Синельниковский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире