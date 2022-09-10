Окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"
Сьогодні, 10 вересня, вдень російські військові обстріляли місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області за допомогою РСЗВ "Ураган".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.
За його словами, загарбники в День міста атакували місцеве промислове підприємство. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.
"Зеленодольськ - місто в Криворізькому районі, яке страждає від обстрілів найбільше. Воно мужньо витримує удари і протистоїть ворогу", - підкреслив Лукашук.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 вересня атакували відразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський і Синельниківський.
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