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Окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"

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Зеленодольськ, Субота 10 вересня 2022 16:37
Окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів" Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 вересня, вдень російські військові обстріляли місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області за допомогою РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.

За його словами, загарбники в День міста атакували місцеве промислове підприємство. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

"Зеленодольськ - місто в Криворізькому районі, яке страждає від обстрілів найбільше. Воно мужньо витримує удари і протистоїть ворогу", - підкреслив Лукашук.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 вересня атакували відразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський і Синельниківський.

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