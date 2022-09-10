Окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"

Сьогодні, 10 вересня, вдень російські військові обстріляли місто Зеленодольськ у Дніпропетровській області за допомогою РСЗВ "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram .

За його словами, загарбники в День міста атакували місцеве промислове підприємство. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

"Зеленодольськ - місто в Криворізькому районі, яке страждає від обстрілів найбільше. Воно мужньо витримує удари і протистоїть ворогу", - підкреслив Лукашук.