Оккупанты обстреляли Зеленодольск: погиб ребенок, есть раненые

В субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску, в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

"После обеда россияне дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", - заявил глава области.

В результате погиб 9-летний мальчик, предварительно пострадали 10 человек. По словам Резниченко, большинство из них в тяжелом состоянии и находятся в больнице.

В самом Зеленодольске были повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ. Также в Большой Костромке пострадали дома.