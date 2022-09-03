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Окупанти обстріляли Зеленодольськ: загинула дитина, є поранені

Фото: Окупанти обстріляли Зеленодольськ: загинула дитина, є поранені (военТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Зеленодольську, внаслідок чого загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Пообідді росіяни двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів", - заявив очільник області.

Внаслідок цього загинув 9-річний хлопчик, попередньо постраждали 10 людей. За словами Резніченка, більшість з них у важкому стані та перебувають у лікарні.

У самому Зеленодольську було пошкоджено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. Також у Великій Костромці постраждали будинки.

Нагадаємо, що кількість поранених дітей через російську агресію зросла.

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