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Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске: 6 пострадавших

Фото: оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли админздание областного Управления патрульной полиции. В результате чего шестеро сотрудников были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Вчера в 20:40 был осуществлен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, в результате чего загорелись не менее 15 жилых домов, а также спорткомплекс "Олимп" в Кременной.

Ранее стало известно, что в Попасной не прекращаются обстрелы российских оккупантов. При этом город находится в руинах.

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