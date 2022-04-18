Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске: 6 пострадавших

"Вчера в 20:40 был осуществлен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, в результате чего загорелись не менее 15 жилых домов, а также спорткомплекс "Олимп" в Кременной.

Ранее стало известно, что в Попасной не прекращаются обстрелы российских оккупантов. При этом город находится в руинах.

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