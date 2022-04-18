ru ua
Пн, 18 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске: 6 пострадавших

Новина українською →
Луганская область, Понедельник 18 апреля 2022 08:27
Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске: 6 пострадавших Фото: оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли админздание областного Управления патрульной полиции. В результате чего шестеро сотрудников были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Вчера в 20:40 был осуществлен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, в результате чего загорелись не менее 15 жилых домов, а также спорткомплекс "Олимп" в Кременной.

Ранее стало известно, что в Попасной не прекращаются обстрелы российских оккупантов. При этом город находится в руинах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лисичанск Война России против Украины
NEWS
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
54-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"