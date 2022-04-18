Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске: 6 пострадавших
Российские оккупанты обстреляли админздание областного Управления патрульной полиции. В результате чего шестеро сотрудников были госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Вчера в 20:40 был осуществлен артобстрел Лисичанска. Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - написал он.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, в результате чего загорелись не менее 15 жилых домов, а также спорткомплекс "Олимп" в Кременной.
Ранее стало известно, что в Попасной не прекращаются обстрелы российских оккупантов. При этом город находится в руинах.
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