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Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську: 6 постраждалих

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Луганська область, Понеділок 18 квітня 2022 08:27
Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську: 6 постраждалих Фото: окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти обстріляли адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Внаслідок чого шестеро співробітників були госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вчора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область, в результаті чого загорілися не менше 15 житлових будинків, а також спорткомплекс "Олімп" в Кремінній.

Раніше стало відомо, що в Попасній не припиняються обстріли російських окупантів. При цьому місто знаходиться в руїнах.

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