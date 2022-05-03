Оккупанты обстреляли завод в Авдеевке: погибли 10 человек

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Донецкой ОВА Павла Кириленка.

Также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

"Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше", - говорится в сообщении.

Глава ОВА сообщает, что оккупанты точно знали, куда целили. В частности, рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.