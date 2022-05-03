Оккупанты с утра обстреливают города Донецкой области. Уже 9 погибших

Российские оккупанты с утра 3 мая ведут обстрелы городов Донецкой области. На данный момент известно уже о не менее девяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Сообщается, что с утра под ударами находится жилой массив в центральной части Авдеевки. Накануне ночью оккупанты применили "Грады".

"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о по меньшей мере 3 погибших и 2 раненых, 8 поврежденных домах", - отметил Кириленко.

Кроме того, в результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, которые шли за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана. Также под огнем противника находится Очеретинская община. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Фото: последствия обстрелов в Донецкой области (pavlokyrylenko_donoda)