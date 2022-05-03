Окупанти обстріляли завод у Авдіївці: загинуло 10 людей

Російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. Внаслідок цього загинуло 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Також ще 15 людей внаслідок обстрілу отримали поранення.
"Ці цифри - оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА повідомляє, що окупанти точно знали, куди цілили. Зокрема, робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.
Раніше ми повідомляли, що окупанти з ранку обстрілюють міста Донецької області. Внаслідок цього загинуло 9 людей.
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