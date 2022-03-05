Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: шокирующие фото разрушенного корпуса
Фото: Радиационный фон на территории Запорожской области находится в пределах нормы (uk.wikipedia.org)
Российские оккупанты разгромили админкорпус Запорожской АЭС в Энергодаре. После возгорания здания возникла ядерная угроза не только для Украины, но и для всего мира.
В Телеграм-канале "Энергоатома" появились шокирующие фото обстрелянного админкорпуса.
По состоянию на 5 марта радиационный фон на ЗАЭС в пределах нормы.
Угрозы жизни или здоровью людей на данный момент нет. Оккупанты оставили после себя обстрелянный и разгромленный корпус АЭС.
Ночью они находились на территории Запорожской атомной электростанции. Украинским воинам удалось отстоять здание АЭС.
Напомним, что мы сообщали о том, что в ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты напали на Запорожскую АЭС.