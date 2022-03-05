ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: шокирующие фото разрушенного корпуса

Новина українською →
Суббота 05 марта 2022 19:14
Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: шокирующие фото разрушенного корпуса Фото: Радиационный фон на территории Запорожской области находится в пределах нормы (uk.wikipedia.org)
Автор: RBC.UA

Российские оккупанты разгромили админкорпус Запорожской АЭС в Энергодаре. После возгорания здания возникла ядерная угроза не только для Украины, но и для всего мира.

В Телеграм-канале "Энергоатома" появились шокирующие фото обстрелянного админкорпуса.

По состоянию на 5 марта радиационный фон на ЗАЭС в пределах нормы.

Угрозы жизни или здоровью людей на данный момент нет. Оккупанты оставили после себя обстрелянный и разгромленный корпус АЭС.

Ночью они находились на территории Запорожской атомной электростанции. Украинским воинам удалось отстоять здание АЭС.

Напомним, что мы сообщали о том, что в ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты напали на Запорожскую АЭС.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина