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Оккупанты обстреляли церковь в Луганской области: ранены два священника

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты обстреляли храм в Рубежном Луганской области. Отмечается, что ранения получили двое священников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОВА серия Гайдая.

Сообщается, что снаряд оккупантов попал в церковь в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.

К тому же обстрелом пробило кровлю храма. Осколки ранили настоятеля, а также священника другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории.

В Рубежном оккупанты обстреляли церковь (facebook.com/sergey.gaidai)

Ранее мы сообщали, что в Рубежном российские оккупанты обстреляли больницу и жилые кварталы, есть жертвы.

Также мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Донецкую и Луганскую области.

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Луганск