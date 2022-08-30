UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли центр Харькова: зафиксировано восемь прилетов, есть погибшие

Фото: оккупанты обстреляли центр Харькова (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные утром обстреляли центральную часть Харькова. Предварительно зафиксировано восемь прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Оккупанты ударили по городу из артиллерии. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на данный момент известно о четырех погибших, также как минимум четыре человека ранены. Информация о пострадавших уточняется.

В результате обстрела произошел пожар в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах.

Обновлено (10:40)

Игорь Терехов также сообщил, что зафиксирован прилет рядом с пятиэтажным жилым домом, также есть попадание в одно из дошкольных учебных заведений в центре города. По его данным, есть информация о трех погибших и четырех раненых.

Обновлено (10:46)

Терехов также добавил, что в результате удара количество погибших увеличилось до пяти человек, ранения получили по меньшей мере семеро.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в Украину