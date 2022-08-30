Окупанти обстріляли центр Харкова: зафіксовано вісім прильотів, є загиблі

Окупанти вдарили по місту з артилерії. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на цей час відомо про чотирьох загиблих, також як мінімум чотири людини поранені. Інформація про постраждалих уточнюється.

В результаті обстрілу сталася пожежа в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна в навколишніх будинках.

Оновлено (10:40)

Ігор Терехов також повідомив, що зафіксовано приліт поряд з п'ятиповерховим житловим будинком, також є потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів у центрі міста. За його даними, є інформація про трьох загиблих і чотирьох поранених.

Оновлено (10:46)

Терехов також додав, що внаслідок удару кількість загиблих збільшилася до п'яти осіб, поранення отримали щонайменше семеро.

Оновлено (10:51)

За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу центральної частини Харкова попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених. На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється.

Оновлено (10:59)

Мер Харкова повідомив, що після обстрілу виникла пожежа у житловому будинку в центрі Харкова. За словами рятувальників, є постраждалі - таким чином їх кількість зростає.