Оккупанты обстреляли три общины в Сумской области: разрушены гражданские объекты

Сегодня, 17 июля, россияне со своей территории обстреляли населенные пункты Сумской области. Под ударом оказались три громады. Среди населения никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
По его словам, в 13:00 враг ударил четыре раза по Юношеской общине.
После 18:00 начался артобстрел из ствольной артиллерии, 26 приходов по Шалыгинской общине.
Около 20:30 начался минометный обстрел Белопольской общины, 25 приходов. Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные здания местного предприятия.
Напомним, вчера оккупанты применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию по Сумской области.
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