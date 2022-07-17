Окупанти обстріляли три громади у Сумській області: зруйновані цивільні об'єкти

Сьогодні, 17 липня, росіяни зі своєї території обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударом опинилися три громади. Серед населення ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, о 13:00 ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.
Після 18:00 почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.
Близько 20:30 розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.
Нагадаємо, вчора окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню та артилерію по Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.