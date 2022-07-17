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Окупанти обстріляли три громади у Сумській області: зруйновані цивільні об'єкти

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Україна, Неділя 17 липня 2022 22:20
Окупанти обстріляли три громади у Сумській області: зруйновані цивільні об'єкти Фото: окупанти обстріляли три громади у Сумській області (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 17 липня, росіяни зі своєї території обстріляли населені пункти Сумської області. Під ударом опинилися три громади. Серед населення ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, о 13:00 ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.

Після 18:00 почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.

Близько 20:30 розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

Нагадаємо, вчора окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню та артилерію по Сумській області.

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