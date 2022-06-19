Окупанти обстріляли Сумську область з території Росії: сталося понад 10 вибухів
У ніч на неділю, 19 червня, російські військові обстріляли Сумську області. Обстріл вівся з території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Telegram.
Спостерігачі зафіксували з 03:53 до 04:40 13 вибухів у напрямку Середина-Буда з території Росії.
"Обстріл вівся з міномета, попередньо 120 мм калібру. Втрат серед особового складу і техніки немає", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу пошкоджено близько 10 приватних будинків і господарських будівель.
Фото: окупанти обстріляли Сумську область з території Росії (t.me/ok_pivnich1)
Нагадаємо, раніше з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.
Додамо, у Сумах в ніч на 16 червня пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.