Оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ: произошло более 30 взрывов

Рано утром в понедельник6 13 июня, российские войска обстреляли Эсманскую общину в Сумской области с территории РФ. Предварительно, пострадавших в результате обстрелов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Эсманская община: почти в 6 утра три прихода из миномета. После 7 утра - еще около 30 взрывов. Огонь был с территории россии", - написал он.
Живицкий добавил, что разрушений предварительно нет, однако вся информация еще уточняется.
Напомним, накануне оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.
Кроме того, 11 июня оккупанты применили беспилотники, чтобы атаковать один из регионов Сумской области.