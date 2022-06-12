Оккупанты снова обстреляли Сумскую область: где были "прилеты"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

"Чуть позже 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета", - написал он.

Также Живицкий сообщил, что около 14:00 было слышно еще 3 взрыва на территории Белопольской общины.

Глава Сумской ОВА отметил, что обошлось без жертв среди мирного населения. Разрушений также нет.