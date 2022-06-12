Оккупанты снова обстреляли Сумскую область: где были "прилеты"
Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (everyday_sumy)
Российские войска обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Чуть позже 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета", - написал он.
Также Живицкий сообщил, что около 14:00 было слышно еще 3 взрыва на территории Белопольской общины.
Глава Сумской ОВА отметил, что обошлось без жертв среди мирного населения. Разрушений также нет.
Как сообщалось, 11 июня оккупанты применили беспилотники, чтобы атаковать один из регионов Сумской области.
Днем раньше захватчики семь раз ударили по Середино-Будской общине, что на Сумщине.