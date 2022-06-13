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Окупанти обстріляли Сумську область з території РФ: сталося понад 30 вибухів

Фото: окупанти обстріляли Сумську область з території РФ (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Рано вранці в понеділок, 13 червня, російські війська обстріляли Есманську громаду в Сумській області з території РФ. Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.

"Есманська громада: майже о 6 ранку три парафії з міномета. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії", - написав він.

Живицький додав, що руйнувань попередньо немає, проте вся інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області.

Крім того, 11 червня окупанти застосували безпілотники, щоб атакувати один з регіонів Сумської області.

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