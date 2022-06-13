Окупанти обстріляли Сумську область з території РФ: сталося понад 30 вибухів

Рано вранці в понеділок, 13 червня, російські війська обстріляли Есманську громаду в Сумській області з території РФ. Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram .

"Есманська громада: майже о 6 ранку три парафії з міномета. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії", - написав він.

Живицький додав, що руйнувань попередньо немає, проте вся інформація ще уточнюється.