Оккупанты обстреляли Сумскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты 5 августа обстреляли Шосткинский район Сумской области. Враг попал в жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской ОВА Александра Живицкого.
По словам главы областной военной администрации, в результате атаки захватчиков ранения получил 52-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице.
Кроме этого, была повреждена электросеть. Живицкий отметил, что 71 домохозяйство района осталось без света.
"Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время. Количество поврежденных домов устанавливается", - проинформировал чиновник.
Глава ОВА также добавил, что в течение суток российские оккупанты 5 раз открывали артиллерийский огонь по территориям Середино-Будской, Эсманской, Глуховской громад - всего более 60 прилетов.
Напомним, СБУ задержала вражеских агентов в Сумской области. Преступники искали "слабые места" в оборонительном рубеже региона.
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