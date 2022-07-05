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Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов: повреждена линия электропередач

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Сумская область, Вторник 05 июля 2022 16:22
Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов: повреждена линия электропередач Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска совершили минометный обстрел Сумской области. В результате ударов повреждены частные дома и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что сегодня, около 04:30, российские войска обстреляли из минометов город Середина-Буда Шосткинского района.

Из-за обстрелов были повреждены 6 частных домов и линия электропередач.

На данный момент на месте работает полиция. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Напомним, за ночь и утро 5 июля оккупанты 60 раз ударили по Сумской области.

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