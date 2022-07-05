Ракетные удары, минометы и артиллерия: враг 60 раз ударил по Сумской области
Российские войска ночью атаковали пять общин Сумской области. Также враг нанес ракетные удары по предприятию в Шостке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, речь идет о таких общинах: Белопольская, Юнаковская, Шосткинская, Шалыгинская, Середина-Будская.
Так, всего было более 60 выстрелов по региону (ракетных ударов, выстрелов из минометов, САУ и др.).
Удары по Сумской области
Как рассказал глава ОВА, в области зафиксировано:
- после 21:00 продолжался артобстрел Белопольской общины: 5 минометных прилетов, 5 выстрелов из САУ,
- в 22:30 из стрелкового оружия велась стрельба в окрестностях Могрицы,
- почти в 04:00 по одному из предприятий Шостки был ракетный удар, один человек ранен,
- после 04:00 по окраине Середина-Буды было 8 минометных прилетов и 12 из САУ, повреждены 2 частных дома и линия электропередач,
- почти в 05:00 по Шалыгинской общине велся минометный огонь, 8 прилетов,
- из ствольной артиллерии били по Середино-Будской общине, 5 прилетов,
- почти в 07:00 по Шалыгинской общине было 4 минометных выстрела.
Фото: последствия ракетного удара по Шостке и частному сектору Середина-Буды (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, сегодня мэр Шостки сообщил, что российские войска выпустили утром по городу две ракеты.
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