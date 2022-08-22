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Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета: названы последствия

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 22 августа, вечером российские войска обстреляли приграничный район Сумской области. В результате атаки начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, захватчики вечером атаковали Середино-Будскую громаду при помощи минометов. Было зафиксировано три прилета и два выстрела осветительными снарядами.

"Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц. Предварительно - без потерь и разрушений. Но пока неизвестны последствия пожара", - рассказал Живицкий.

Также он добавил, что за день россияне выпустили около 80 пулеметных очередей по территории области.

Напомним, в понедельник, 22 августа, вечером в Харькове раздавались взрывы.

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