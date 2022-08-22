Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета: названы последствия

В понедельник, 22 августа, вечером российские войска обстреляли приграничный район Сумской области. В результате атаки начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, захватчики вечером атаковали Середино-Будскую громаду при помощи минометов. Было зафиксировано три прилета и два выстрела осветительными снарядами.
"Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц. Предварительно - без потерь и разрушений. Но пока неизвестны последствия пожара", - рассказал Живицкий.
Также он добавил, что за день россияне выпустили около 80 пулеметных очередей по территории области.
Напомним, в понедельник, 22 августа, вечером в Харькове раздавались взрывы.
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