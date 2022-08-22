Окупанти обстріляли Сумську область з міномета: названо наслідки

У понеділок, 22 серпня, ввечері російські війська обстріляли прикордонний район Сумської області. В результаті атаки почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, загарбники ввечері атакували Середино-Будську громаду за допомогою мінометів. Було зафіксовано три прильоти і два постріли освітлювальними снарядами.
"Недалеко від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць. Попередньо - без втрат і руйнувань. Але поки невідомі наслідки пожежі", - розповів Живицький.
Також він додав, що за день росіяни випустили близько 80 кулеметних черг по території області.
Нагадаємо, у понеділок, 22 серпня, ввечері в Харкові лунали вибухи.
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