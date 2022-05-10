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Оккупанты обстреляли Сумскую область, - глава ОВА

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Вторник 10 мая 2022 04:16
Оккупанты обстреляли Сумскую область, - глава ОВА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Вечером 9 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область. Под удар попали Новослободская и Ворожбянская общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Вечер 9 мая закончился тревогой и обстрелами. Около 22 часов россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин", - заявил он.

Живицкий отметил, что никто не пострадал. При этом информация по разрушениям уточняется.

Напомним, в Донецкой области российские военные 9 мая ранили 6 мирных жителей.

Мы также писали о том, что оккупанты нанесли по Одессе семь ракетных ударов, в результате чего один человек погиб, а еще пятеро получили ранения.

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Война России против Украины Сумская область
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