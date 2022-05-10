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Окупанти обстріляли Сумську область, - глава ОВА

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Вівторок 10 травня 2022 04:16
Окупанти обстріляли Сумську область, - глава ОВА Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Увечері 9 травня російські окупанти обстріляли Сумську область. Під удар потрапили Новослобідська та Ворожбянська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Вечір 9 травня закінчився тривогою і обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад", - заявив він.

Живицький зазначив, що ніхто не постраждав. При цьому інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, в Донецькій області російські військові 9 травня поранили 6 мирних жителів.

Ми також писали про те, що окупанти завдали по Одесі сім ракетних ударів, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення.

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Війна Росії проти України Сумская область
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