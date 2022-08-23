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Оккупанты обстреляли Сумскую область: было более 80 прилетов

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Украина, Вторник 23 августа 2022 22:15
Оккупанты обстреляли Сумскую область: было более 80 прилетов Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область: было более 80 прилетов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска обстреляли 4 общины Сумской области. Всего было более 80 прилетов, в результате чего линия электросетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По словам Живицкого, россияне наносили удары по Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской общинам.

"В результате минометного обстрела Эсманской общины частично повреждена местная линия электросетей", - говорится в сообщении.

За сутки россияне стреляли по области из минометов и ствольной артиллерии. Жертв и пострадавших в результате этого зафиксировано не было.

Напомним, что вчера оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета.

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