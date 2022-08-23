Окупанти обстріляли Сумську область: було понад 80 прильотів

Російські війська обстріляли 4 громади Сумської області. Загалом було понад 80 прильотів, внаслідок чого лінія електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

За словами Живицького, росіяни завдавали ударів по Есманській, Миропільській, Краснопільській та Великописарівській громадах.

"Внаслідок мінометного обстрілу Есманської громади частково пошкоджено місцеву лінію електромереж", - йдеться в повідомленні.

За добу росіяни гатили по області з мінометів, та ствольної артилерії. Жертв та постраждалих внаслідок цього зафіксовано не було.