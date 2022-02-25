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В Луганской области в результате обстрелов погиб человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

Утром 25 февраля российские оккупанты обстреляли город Старобельск в Луганской области. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной рады.

В результате обстрела оккупантов Старобельска вспыхнули пожары на улицах Ватутина и Старотаганрогской. Возгорания ликвидируют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Идет эвакуация жителей.

По предварительным данным, при обстреле один человек погиб. Шестерых местных жителей удалось спасти.

Напомним, ранним утром ракетному обстрелу подвергся Киев. В результате попадания снаряда загорелся 9-этажный дом, пострадали 8 человек.

Отметим, 24 февраля Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".

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ЛуганскВторжение России в Украину