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Оккупанты обстреляли Шепетовку в Хмельницкой области: жители сообщают о сильных взрывах

Фото: российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шепетовке в Хмельницкой области (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 2 апреля обстреляли Шепетовку в Хмельницкой области. Местные жители сообщают о сильных взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Энергоатома".

"Город Шепетовка в Хмельницкой области под обстрелом", - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о сильных взрывах. После обстрела вспыхнул пожар. Информация о последствиях удара оккупантов уточняется.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий призвал жителей Шепетовки и области сохранять спокойствие и не покидать свои дома. Он также попросил воздержаться от публикации фото и видео последствий российского удара.

Напомним, сегодня, 2 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду в Полтавской области.

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