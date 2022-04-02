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Окупанти обстріляли Шепетівку на Хмельниччині: жителі повідомляють про сильні вибухи

Фото: російські окупанти завдали ракетного удару по Шепетівці в Хмельницькій області (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти 2 квітня обстріляли Шепетівку в Хмельницькій області. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Енергоатому".

"Місто Шепетівка в Хмельницькій області під обстрілом", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи. Після обстрілу спалахнула пожежа. Інформація про наслідки удару окупантів уточнюється.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій закликав мешканців Шепетівки та області зберігати спокій та не залишати свої будинки. Він також попросив утриматися від публікації фото та відео наслідків російського удару.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, окупанти завдали ракетного удару по Миргороду у Полтавській області.

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