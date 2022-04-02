Окупанти обстріляли Шепетівку на Хмельниччині: жителі повідомляють про сильні вибухи

Російські окупанти 2 квітня обстріляли Шепетівку в Хмельницькій області. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал "Енергоатому" .

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій закликав мешканців Шепетівки та області зберігати спокій та не залишати свої будинки. Він також попросив утриматися від публікації фото та відео наслідків російського удару.

Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи. Після обстрілу спалахнула пожежа. Інформація про наслідки удару окупантів уточнюється.

"Місто Шепетівка в Хмельницькій області під обстрілом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, окупанти завдали ракетного удару по Миргороду у Полтавській області.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!