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Оккупанты обстреляли Северодоцецк: загорелся многоэтажный жилой дом

Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. В полночь Оккупанты обстреляли Северодоцецк, в результате чего загорелся многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", - отметил Гайдай.

В Северодоцецке оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Он также напомнил, что за прошедший день враг разрушил 11 объектов, из которых восемь - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Золотом.

"Тем временем на фронте Луганской области и Донбасса отбиты семь атак врага - украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, вчера российские военные обстреляли дом в Лисичанске. Одна женщина погибла.

Ранее оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и жилые дома в Лисичанске.

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