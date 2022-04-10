UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг обстрелял в Северодонецке школу и многоэтажки. На Донбассе отбили 8 атак, - глава ОВА

Фото: российские войска продолжают обстреливать города Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли в Северодонецке здание средней школы и две жилые многоэтажки. В результате произошли пожары в домах. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Вражеские обстрелы в Северодонецке произошли в воскресенье, 10 апреля, утром, в новом районе города.

"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме", - рассказал чиновник.

Кроме того, другое возгорание после попадания российского снаряда произошло в многоэтажке рядом. В здании выгорели3 квартиры на 5-м этаже.

"К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", - сообщил глава ОВА.

Также отмечается, что за ночь были разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

Гайдай проинформировали и о боевой ситуации на фронте в Луганской и Донецкой областях, где за сутки военные ВСУ отбили 8 вражеских атак, уничтожив 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 - автомобильной техники противника.

"Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что 9 апреля войска РФ спровоцировали химическую атаку в Рубежном - после попадания их снаряда в цистерну с азотной кислотой образовалось ядовитое облако. При этом ветер отнес его на позиции российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСеверодонецкВойна России против Украины