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Враг обстрелял в Северодонецке школу и многоэтажки. На Донбассе отбили 8 атак, - глава ОВА

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Северодонецк, Воскресенье 10 апреля 2022 08:19
Враг обстрелял в Северодонецке школу и многоэтажки. На Донбассе отбили 8 атак, - глава ОВА Фото: российские войска продолжают обстреливать города Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли в Северодонецке здание средней школы и две жилые многоэтажки. В результате произошли пожары в домах. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Вражеские обстрелы в Северодонецке произошли в воскресенье, 10 апреля, утром, в новом районе города.

"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме", - рассказал чиновник.

Кроме того, другое возгорание после попадания российского снаряда произошло в многоэтажке рядом. В здании выгорели3 квартиры на 5-м этаже.

"К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", - сообщил глава ОВА.

Также отмечается, что за ночь были разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

Гайдай проинформировали и о боевой ситуации на фронте в Луганской и Донецкой областях, где за сутки военные ВСУ отбили 8 вражеских атак, уничтожив 4 танка, 8 единиц бронированной и 7 - автомобильной техники противника.

"Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотных летательных аппарата и три крылатых ракеты врага", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что 9 апреля войска РФ спровоцировали химическую атаку в Рубежном - после попадания их снаряда в цистерну с азотной кислотой образовалось ядовитое облако. При этом ветер отнес его на позиции российских оккупантов.

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