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Ворог обстріляв у Сєвєродонецьку школу і багатоповерхівки. На Донбасі відбито 8 атак, - голова ОВА

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Сєвєродонецьк, Неділя 10 квітня 2022 08:19
Ворог обстріляв у Сєвєродонецьку школу і багатоповерхівки. На Донбасі відбито 8 атак, - голова ОВА Фото: російські війська продовжують обстрілювати міста Луганської області (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли в Сєвєродонецьку будівлю середньої школи та дві житлові багатоповерхівки. В результаті сталися пожежі в будинках. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Ворожі обстріли в Сєвєродонецьку в неділю, 10 квітня, вранці, в новому районі міста.

"В одному із під'їздів вщент вигоріли квартири із першого до п'ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку", - розповів чиновник.

Крім того, інше загоряння після влучання російського снаряда сталося в багатоповерхівці поруч. У будівлі вигоріли 3 квартири на 5-му поверсі.

"На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї з розташованих поруч шкіл", - повідомив глава ОВА.

Також зазначається, що за ніч були зруйновані два будинки в Лисичанську і Комишувасі-1.

Гайдай поінформували і про бойову ситуацію на фронті в Луганській та Донецькій областях, де за добу військові ЗСУ відбили 8 ворожих атак, знищивши 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 - автомобільної техніки противника.

"Підрозділи ПВО збили один літак, один вертоліт, чотири безпілотних літальних апарата та три крилатих ракети ворога", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що 9 квітня війська РФ спровокували хімічну атаку в Рубіжному - після попадання їх снаряда в цистерну з азотною кислотою утворилася отруйна хмара. При цьому вітер відніс його на позиції російських окупантів.

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