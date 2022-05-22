Окупанти обстріляли село в Чернігівській області. Вели вогонь з території Росії
Російські військові відкрили вогонь по населеному пункту Сеньківка Чернігівської області. Обстріл вівся з території Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".
"Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території Росії, ймовірно, з АГС (станковий автоматичний гранатомет, - ред.), в район населеного пункту Сеньківка", - пише пресслужба командування.
Зазначається, що внаслідок обстрілу, втрат серед особового складу й техніки немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти вночі відкрили вогонь по Миколаївській області, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ятеро людей.
Також російські військові завдали ракетного удару й по Дніпропетровській області. Однак снаряд влучив по річці Самара.
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