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Окупанти обстріляли село в Чернігівській області. Вели вогонь з території Росії

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Неділя 22 травня 2022 17:29
Окупанти обстріляли село в Чернігівській області. Вели вогонь з території Росії Фото: окупанти обстріляли село в Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по населеному пункту Сеньківка Чернігівської області. Обстріл вівся з території Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

"Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території Росії, ймовірно, з АГС (станковий автоматичний гранатомет, - ред.), в район населеного пункту Сеньківка", - пише пресслужба командування.

Зазначається, що внаслідок обстрілу, втрат серед особового складу й техніки немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти вночі відкрили вогонь по Миколаївській області, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Також російські військові завдали ракетного удару й по Дніпропетровській області. Однак снаряд влучив по річці Самара.

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