Оккупанты обстреляли Счастье: под обстрел попал жилой дом

На Донбассе оккупационные войска продолжают обстрелять жилые районы. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая в Facebook .

"Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 - попадания, жертв нет", - написал Гайдай.

По его словам, спецслужбы ждут, когда в городе утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.