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Оккупанты обстреляли Счастье: под обстрел попал жилой дом

Автор: Наталья Юрченко

На Донбассе оккупационные войска продолжают обстрелять жилые районы. В городе Счастье Луганской области снаряд попал в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая в Facebook.

"Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 - попадания, жертв нет", - написал Гайдай.

По его словам, спецслужбы ждут, когда в городе утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 84 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате 12 украинских солдат получили ранение, 2 умерли.

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

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