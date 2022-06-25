Оккупанты обстреляли из РСЗО несколько громад в Днепропетровской области

Как отмечается, Широковскую и Гречаноподовскую громады оккупанты обстреляли из РСЗО.

На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Большой Костроме.

По словам Вилкула, также россияне вечером обстреляли Зеленодольск.

Напомним, 18 июня российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривого Рога.

Также россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. И ударили еще двумя по ТЭЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.