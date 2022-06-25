Окупанти обстріляли з РСЗВ кілька громад у Дніпропетровській області

Як зазначається, Широківську та Гречанопідівську громади окупанти обстріляли з РСЗВ.

На околиці села Шестерня частково зруйновано один з будинків. Пошкоджені будинки по декількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.

За словами Вілкула, також росіяни ввечері обстріляли Зеленодольськ.

Нагадаємо, 18 червня російські війська вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривий Ріг.

Також росіяни запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. І вдарили ще двома по ТЕЦ.

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