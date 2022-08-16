UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли пять громад Сумской области: зафиксировано около 130 прилетов

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 16 августа, российские войска 12 раз открывали огонь по Сумской области. Всего зафиксировано около 130 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, утром Хотинскую громаду враг атаковал при помощи гранатомета, было 26 прилетов. При этом Белопольскую громаду россияне обстреливали из минометов и ствольной артиллерии. Всего - 48 прилетов.

Николаевскую и Шалыгинскую громады днем противник атаковал при помощи артиллерии. Там зафиксировали 41 прилет.

И уже вечером россияне начали минометный обстрел Краснопольской громады, всего было 12 прилетов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне каждый день обстреливают территорию Украины по 700-800 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины