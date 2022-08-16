Оккупанты обстреляли пять громад Сумской области: зафиксировано около 130 прилетов

По его словам, утром Хотинскую громаду враг атаковал при помощи гранатомета, было 26 прилетов. При этом Белопольскую громаду россияне обстреливали из минометов и ствольной артиллерии. Всего - 48 прилетов.

Николаевскую и Шалыгинскую громады днем противник атаковал при помощи артиллерии. Там зафиксировали 41 прилет.

И уже вечером россияне начали минометный обстрел Краснопольской громады, всего было 12 прилетов.