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Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області: зафіксовано близько 130 прильотів

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 16 серпня, російські війська 12 разів відкривали вогонь по Сумській області. Всього зафіксовано близько 130 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВК Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, вранці Хотинську громаду ворог атакував за допомогою гранатомета, було 26 прильотів. При цьому Білопільську громаду росіяни обстрілювали з мінометів і ствольної артилерії. Всього - 48 прильотів.

Миколаївську і Шалигинскую громади вдень противник атакував за допомогою артилерії. Там зафіксували 41 приліт.

І вже ввечері росіяни почали мінометний обстріл Краснопільської громади, всього було 12 прильотів.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни щодня обстрілюють територію України по 700-800 разів.

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Сумская областьВійна Росії проти України