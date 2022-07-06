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Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области: поврежден склад удобрений

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Сумская область, Среда 06 июля 2022 00:31
Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области: поврежден склад удобрений Фото: Оккупанты обстреляли пять громад в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Артур Родивилов

За сутки российские войска обстреляли пять приграничных громад в Сумской области. Оккупанты активно применяли минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

  • По Новослободской громаде было 10 приходов из миномета. В результате были повреждены два домовладения, выбиты окна и линии электропередач.
  • Семь минометных прилетов по Белопольской громаде.
  • В полдень начался обстрел из стрелкового оружия и минометов Краснопольской громады, поврежден склад минеральных удобрений.
  • Оккупанты почти 20 раз обстреляли Шалыгинскую громаду и сбросили взрывчатки с БПЛА.
  • Вечером четыре мины прилетело по Середино-Будской территориальной громаде.

Напомним, ранее область обстрелял российский вертолет. В результате атаки пострадала школа в Эсманской территориальной общине.

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