Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено склад добрив
Фото: окупанти обстріляли п'ять громад у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
За добу російські війська обстріляли п'ять прикордонних громад у Сумській області. Окупанти активно застосовували міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
- По Новослобідській громаді було 10 прильотів з міномета. Були пошкоджені два домоволодіння, вибиті вікна і лінії електропередач.
- Сім мінометних прильотів по Білопільській громаді.
- Опівдні почався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади, пошкоджено склад мінеральних добрив.
- Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду і скинули вибухівки з БПЛА.
- Увечері чотири міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.
Нагадаємо, раніше область обстріляв російський вертоліт. Унаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.
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