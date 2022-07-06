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Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено склад добрив

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Сумська область, Середа 06 липня 2022 00:31
Окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині: пошкоджено склад добрив Фото: окупанти обстріляли п'ять громад у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Артур Родивилов

За добу російські війська обстріляли п'ять прикордонних громад у Сумській області. Окупанти активно застосовували міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

  • По Новослобідській громаді було 10 прильотів з міномета. Були пошкоджені два домоволодіння, вибиті вікна і лінії електропередач.
  • Сім мінометних прильотів по Білопільській громаді.
  • Опівдні почався обстріл зі стрілецької зброї та мінометів Краснопільської громади, пошкоджено склад мінеральних добрив.
  • Окупанти майже 20 разів обстріляли Шалигінську громаду і скинули вибухівки з БПЛА.
  • Увечері чотири міни прилетіло по Середино-Будській територіальній громаді.

Нагадаємо, раніше область обстріляв російський вертоліт. Унаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.

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